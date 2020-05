LEGGI ANCHE

È tornato a parlare, l'attaccante del Napoli che oggi festeggia i 33 anni in una quarantena che sta per finire e già pensa al rientro in campo. «per capire se sono positivo o meno prima di rientrare agli allenamenti» ha confermato il belga ai microfoni di Studio Brussel. «L’operatore sanitario arrivato a casa mia mi ha detto di essere un mio fan, ma in realtà sono io suo tifoso, rispetto quello che stanno facendo in questi mesi»., come gli altri azzurri, si sono sottoposti aiin queste ore prima di poter rientrare anei prossimi giorni. «Ho chiesto all'operatore quale fosse la cosa più difficile in questo periodo, mi ha risposto che tornare a casa dall’ospedale e non poter riabbracciare i propri figli è la difficoltà più grande» ha continuato. «Il suo racconto mi ha toccato, stanno facendo tutti un gran lavoro e noi dobbiamo aiutarli. Sperando passi in fretta».