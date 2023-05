Napoli, anche Mertens in città per la festa scudetto

Qualche giorno di pausa dagli allenamenti con il Galatasaray, l'occasione giusta per fare ritorno a Napoli. Dries Mertens e famiglia tornano a Posillipo, proprio nella settimana che riporterà lo scudetto in quella città che ha tanto amato per dieci anni. Serata tutta azzurra per il belga che ha approfittato per una serata in casa con gli amici napoletani di sempre. Con addosso una maglia del Napoli di Maradona e canzoni napoletane in sottofondo.