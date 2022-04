Intercettato da alcuni tifosi a Sorrento nelle scorse ore, Dries Mertens ha glissato sul suo futuro a domanda esplicita sul prossimo mercato. Un appassionato napoletano ha mostrato all'attaccante belga un album di figurine tutto dedicato a Dries, dal primo anno di Napoli ad oggi passando per le avventure con la nazionale belga. «Ma questa sarà la tua ultima figurina in azzurro?» gli ha chiesto uno dei presenti, domanda a cui Dries non ha saputo e potuto rispondere.