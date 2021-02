Mertens, dedica e allarme? Esce col ghiaccio sulla caviglia

Il ritorno in campo per la presenza 250 in Serie A e un gol pesantissimo per Dries Mertens, l'attaccante azzurro che è tornato oggi a segnare contro il Benevento. Dopo la rete, il belga è corso ad abbracciare lo storico amico e magazziniere azzurro Tommaso Starace: una dedica speciale per l'attaccante del Napoli visto il compleanno di Tommaso festeggiato con un gol.

A far rabbrividire i tifosi del Napoli, però, è stato il finale di partita: all'uscita dal campo, Mertens si è avviato verso gli spogliatoi con una vistora fasciatura con tanto di ghiaccio sulla caviglia sinistra, la stessa che l'ha tenuto lontano dal campo da dicembre fino a oggi.

