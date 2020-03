LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha deciso per lo sciogliete le righe, così il Napoli si è salutato ieri a Castel volturno dandosi appuntamento per il prossimo lunedì. Ilche ha spaccato in due il campionato ha regalato agli azzurri una domenica di riposo in più lasciando libera anche la squadra per due giorni di non allenamento.Il primo ad approfittarne è stato Dries Mertens , protagonista delle ultime settimane tra gol, record, giocate decisive e rinnovi contrattuali. Il belga ha lasciatoper una mini-gita fuori porta con destinazione Firenze insieme alla compagna, alla sua famiglia e all'inseparabile cagnolina Juliette.