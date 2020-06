© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gol e una promessa: quella di un futuro insieme.si ripete, ancora una volta, riprende lì dove aveva lasciato. Con un gol.precisamente per l'attaccante belga che con il gol all'Inter arriva a quota 122 e stacca anche, diventando ufficialmente il primo bomber assoluto nella storia del Napoli.LEGGI ANCHE Napoli, un messaggio a Mertens: «Siamo al lavoro, vogliamo tenerlo» L'assist di Insigne era troppo invitante,ha solo dovuto spingerla dentro e pareggiare anche il match contro l'Inter. Una rete importantissima non solo per l'equilibrio della partita ma anche per lui. Con un rinnovo ancora da firmare e ufficializzare: «Ma ci stiamo lavorando, vogliamo continuare insieme», ha rassicurato Giuntoli prima della gara.continua a conquistare cuori azzurri, nonostante unsilente in Coppa Italia.