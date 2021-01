Lo aveva annunciato il Napoli nel report dell'allenamento quotidiano: riacutizzarsi del dolore alla caviglia sinistra per Dries Mertens, la stessa infortunata contro l'Inter a dicembre e che ha messo sostanzialmente ko il calciatore del Napoli nelle ultime settimane. Anche contro lo Spezia, giovedì scorso, il belga è entrato in campo a inizio ripresa per poi lasciare il campo a pochi minuti dalla fine con una vistosa fasciatura alla caviglia.

LEGGI ANCHE Koulibaly indica la strada al Napoli: «Gattuso ci aiuta, ora vinciamo»

90 minuti complessivi nelle ultime gare, ma Gattuso non ha mai riavuto a disposizione il vero Dries. Così, come riporta Sky Sport, l’attaccante tornerà nuovamente a farsi curare la caviglia alla clinica Move To Cure in Belgio, dal fisioterapista Lieven Maesschalck, il suo medico personale conosciuto in nazionale, per provare a recuperare definitivamente dal danno ricevuto e poter tornare in condizione quanto prima a Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA