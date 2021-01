Altro giro, altra corsa. Ma anche stavolta la coppa Mertens-Osimhen non ha funzionato. Il Napoli, Gattuso, i tifosi, li hanno aspettati per 77 lunghissimi giorni, ovvero quelli intercorsi tra l'ultima partita di Victor (quella del 13 novembre scorso contro il Bologna) e per ora l'attesa non ha ancora pagato. Quasi un tempo a Verona, quasi un tempo ieri in casa contro lo Spezia, ma nemmeno l'ombra del gol.



LA CRISI

Ma magari il problema fosse solo quello della rete. Perché a mancare prima di tutto sono il feeling tra i due e il ritmo partita. Mertens, in particolare, è apparso nuovamente spaesato. Proprio come a Verona, quando con un improvvido pallone perso sulla linea di metà campo aveva innescato una ripartenza della squadra di Juric diventata poi gol. Contro lo Spezia, per fortuna, dai suoi piedi non sono nati gol dei liguri, ma nemmeno cose buone per il Napoli. Eccolo il problema: con Mertens lì davanti la squadra ha perso profondità e peso specifico. È venuto meno un punto di riferimento (cosa che invece era stato Lozano per i primi 45 minuti) sul quale fare affidamento per tenere i pericoli lontano dalla porta di Ospina. I problemi fisici evidentemente non lo hanno del tutto abbandonato e infatti saggiamente Gattuso ha sostituito Mertens nel finale, senza nemmeno fargli chiudere il secondo tempo. La caviglia infortunata contro l'Inter lo scorso 16 dicembre sembra non dargli pace, e allora Rino ha preferito risparmiarlo, anche perché il finale contro lo Spezia non è stato una passeggiata di salute, anzi. Serviva gente in capace di gettare il cuore oltre l'ostacolo, gente disposta a sacrificarsi a tutto campo (cosa che ha fatto molto bene Insigne), non serviva Mertens, quindi.



LA COPPIA

Non ha fatto meglio Osimhen, che rispetto al belga è entrato un quarto d'ora dopo nella ripresa e da quel momento il Napoli si è definitivamente sciolto, come neve al sole sotto i colpi di uno Spezia che pallone dopo pallone ha acquisito quelle sicurezze che gli azzurri hanno perso per strada. È sembrato di vedere una scena di Space Jam, film cult degli anni 90: i mostri cattivi che rubano il talento ai migliori giocatori di basket del pianeta e in un nanosecondo diventano loro i più forti, trasformando gli avversari in dei brocchi. Osimhen, dal canto suo, ha funzionato poco e male lì davanti nel 4-4-2 ridisegnato da Gattuso nel tentativo di far coesistere la rapidità del nigeriano con l'estro del belga. E invece no: non hanno funzionato nemmeno per un secondo e a quel punto il Napoli si è inceppato. Nessun pallone tenuto in avanti e zero pericoli per il portiere dello Spezia, che dopo un primo tempo da incubo ha trascorso una ripresa di sostanziale vacanza. Dopo 77 giorni lontani (tra loro e dal campo) Mertens e Osimhen non hanno ritrovato il feeling che in realtà non era sbocciato del tutto nemmeno prima. Non avevano mai segnato nella stessa partita. Non si erano nemmeno mai fatti un assist l'uno per l'altro, eppure Gattuso non ha mai abiurato la sua idea di gioco, quel 4-2-3-1 cucito addosso al suo Napoli con la precisa finalità di far coesistere i due gioielli del suo pacchetto avanzato. Osimhen dovrebbe strappare in avanti e Mertens buttarsi alle sue spalle approfittando dei buchi lasciati dalla difesa avversaria. Dopo un girone e qualche infortunio di troppo, però, non si è ancora visto nulla di tutto questo. Ma c'è ancora tempo, seppur non infinito, per sperare che il trend si inverta e che i due riescano a trovare la quadra per giocare, vincere e segnare insieme.

