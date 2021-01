«Quando hai un infortunio alla caviglia, chi ha giocato a calcio lo sa, dopo non è facile rientrare e la caviglia dà ancora fastidio», con queste parole Gennaro Gattuso ha commentato la condizione fisica di Dries Mertens, il belga che si era fatto male alla caviglia sinistra lo scorso dicembre nel match del San Siro contro l'Inter.

Intanto monta la preoccupazione intorno all'azzurro che questa sera è entrato in campo nella ripresa rilevando Lozano ma non è mai stato realmente in partita: Gattuso lo ha sostituito nuovamente al minuto 88 e a fine gara Mertens ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura e con del ghiaccio sull'ormai nota caviglia sinistra che ancora non ha risolto i suoi problemi.

