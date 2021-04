Napoli, Mertens torna in Belgio? Non impossibile se lascia l'azzurro

Quale futuro per Dries Mertens: nemmeno un anno fa, il belga del Napoli firmava il suo rinnovo contrattuale con il club di Aurelio De Laurentiis, un accordo che lo vedrebbe giocare con la maglia azzurra almeno fino al 2022. Ma le incertezze legate alla pandemia e al futuro del Napoli, con l'obiettivo di sfoltire il monte ingaggi in vista dei prossimi anni, potrebbero riservare più di una sorpresa in estate.

E in Belgio già parlano di un possibile ritorno in patria di Dries. Secondo Voetbal 24 infatti, oltre alle attenzioni sempre presenti dei club inglesi resterebbe una porta aperta per il ritorno a casa dell'azzurro. Vista l'età e le ambizioni anche della coppia con la moglie Kat, i club di casa potrebbero provare a convincere Mertens al rientro anticipato, per giocare ancora qualche anno ma riavvicinandosi di molti chilometri.