Napoli, Mertens Re dei calci piazzati: solo Pjanic e Dybala meglio di Dries

Un'altra punizione vincente, un altro gol che aiuta il Napoli nella rincorsa alla Champions League. Dopo la doppietta di Roma, Dries Mertens colpisce da punizione anche contro il Crotone, diventando tra i migliori in campionato nella specialità: come riportato da Opta Italia, infatti, Dries ha segnato 7 gol su punizione diretta da quando milita in Serie A (stagione 2013/14). Nello stesso periodo solo Pjanic (13) e Dybala (10) hanno fatto meglio del belga.

