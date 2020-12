Non ha segnato contro la Sampdoria, ma il suo marchio l'ha messo comunque. Dries Mertens é il giocatore che ha servito piú assist vincenti in questo campionato, il belga è già a quota 6 e sta provando a modificare ancora una volta il suo gioco: da esterno a prima punta, ora a rifinitore visti gli arrivi in estate di due punte come Osimhen e Petagna.

Il Napoli, nonostante qualche incidente di percorso, continua a segnare con una buona regolarità nella porta avversaria: come riportato dal club, la squadra azzurra è già a quota 26 reti segnate. Solo nelle stagioni 2017/18 (32) e nel 1957/58 (30) ha fatto meglio considerando i primi undici turni di Serie A.

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA