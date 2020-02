LEGGI ANCHE

Una pizza per festeggiare. Il destino di Dries Mertens , che ormai da sette anni ha imparato ad amare la cucina napoletana e chi ci lavora. Ieri sera il belga ha giocato per quasi un'ora contro il Barcellona, ma prima che la caviglia lo costringesse al cambio ha saputo fare la storia del club con il gol numero 121, il più prolifico di sempre insieme aIl belga, ancora in attesa di conoscere il suo futuro, ha potuto approfittare dopo il match pareggiato 1-1 di una serata nel centro storico, alla nota pizzeria Sorbillo. Pizza a porte chiuse perche ora deve rimettersi in fretta dai guai fisici, ildi Gattuso ha ancora bisogno di lui.