Mertens, lo scatto con Ciro allo stadio e poi il relax a Capri

Una domenica di sole che sa d'estate per Napoli e per i calciatori azzurri che hanno approfittato della giornata libera da allenamenti per concedersi un po' di relax. Tra questi Dries Mertens: l'attaccante belga, che ieri ha siglato una doppietta contro il Sassuolo, ha postato dai suoi social una foto con il figlio Ciro Romeo dal ventre del Maradona: «Non dimenticherò mai momenti come questo» ha scritto Dries, che poi con il neo arrivato e la compagna Kat si sono spostati a Capri per la domenica.