Napoli, Mertens resta in Italia? Il Milan interessato al belga

Se il futuro a Napoli non sarà possibile, Dries Mertens pare non voler abbandonare l'Italia. Secondo il portale Voetbal24, infatti, per l'attaccante azzurro c'è voglia di restare ancora in Serie A anche il prossimo anno, quando il contratto con il Napoli sarà scaduto.

Sulle tracce di Dries ci sarebbero infatti più club italiani, tra cui il Milan, pronti ad affondare il colpo vista la situazione contrattuale. Mertens, 35 anni, ha già ripetuto più volte di voler continuare a giocare e spera di poter rinnovare ancora un anno con il Napoli, club di cui è miglior marcatore di sempre.