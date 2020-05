LEGGI ANCHE

La lunga telenovela sembra stia per finire. La lunga storia d’amore tra ilè destinata a continuare ancora un po’, precisamente due anni. Almeno. Sì, perché l’ultimo faccia a faccia tra il belga e la società tanto atteso alla fine è arrivato, come sembra essere arrivato anche il sì del calciatore che è pronto a confermare per altre due stagioni la splendida casa dicon panorama sul Golfo diLe cifre sono quelle già guadagnate negli ultimi anni:, che fanno circaall’anno. Più un bonus sostanzioso al momento della firma per il rinnovo, visto che il contratto sta per chiudersi definitivamente tra poco più di un mese. Lo scatto di reni di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli - propiziato anche dalle richieste di- ha fatto la differenza, rispedendo al mittente le offerte di Inter e soprattutto Chelsea. Nessuna proposta irrinunciabile dall’estero e la voglia di restare in Italia solo con la maglia azzurra. Fino al 2022. Almeno.