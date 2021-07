Dopo la vacanza in Tanzania, per Dries Mertens è tempo di qualche ora in spiaggia a Ibiza. L'attaccante del Napoli ha incontrato in spiaggia l'ex compagno in azzurro Jorginho: l'italo-brasiliano ha subito immortalato l'incontro con "Ciro" dai suoi canali social.

LEGGI ANCHE Napoli, Insigne finisce nella Treccani: ecco la definizione di «tiraggiro»