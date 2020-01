LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sto lavorando duro per tornare il prima possibile». Dries Mertens rompe il silenzio e scrive ai tifosi di unche avrebbe bisogno dell'attaccante belga in questo momento di difficoltà. L'azzurro, sempre al centro di mille voci di mercato, è tornato a farsi vedere su Instagram, con un video in cui si mostra al lavoro in palestra per poter tornare in campo.«Non ce la faccio più a stare lontano dal campo» - ha confessato Dries - «Ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico che mi stanno aiutando a rientrare quanto prima». L'attaccante del Napoli non vede il campo dallo scorso 22 dicembre contro il Sassuolo ed è tornato la scorsa settimana dal Belgio, dove ha provato a recuperare dall'infortunio con il suo fisioterapista personale.