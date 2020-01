LEGGI ANCHE

Un'incredibile riapertura potrebbe essere già dietro la porta. Ilfa un passo indietro, anzi due, e torna a parlare con Dries Mertens ed il suo staff, ormai pronti a riempire le valigie e andare via tra pochi mesi. Il belga ha il contratto in scadenza, si è guardato intorno nelle ultime settimane per capire dove poter giocare la prossima stagione, eppure l'epilogo non è ancora scritto.Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Dries e il Napoli sono tornati a guardarsi, a parlarsi dopo le tensioni degli ultimi tempi, a parlare di un futuro insieme. Il club azzurro non ha chiuso ancora la porta in via definitiva al suo secondo bomber più prolifico di sempre e con l'entourage del belga è tornato a trattare, forte anche della volontà del calciatore che ha sempre affermato di voler proseguire al, qualora fosse stato trovato un accordo vantaggioso per tutti.