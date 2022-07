Napoli, Mertens si allena a Ibiza: gli agenti annunciati a Marsiglia

Tempo di ferie per tutti, anche per Dries Mertens che si allena da Ibiza nonostante l'assenza di un contratto che al momento manca con il Napoli o con altri club. L'attaccante belga è con la famiglia sull'isola spagnola, ma dalla Francia voci di mercato lo vorrebbero in procinto di passare in Francia, pronto a giocare in Ligue 1 dopo la Serie A con gli azzurri. Secondo quanto riportato da Footmercato, infatti, emissari del Marsiglia starebbero parlando con gli agenti di Mertens per convincerlo ad accettare l'offerta degli agenti.