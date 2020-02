LEGGI ANCHE

Stringe i denti Dries Mertens e domani sera contro ilandrà almeno in panchina. Il trauma contusivo rimediato martedì sera contro il Barcellona non mette fuori combattimento il belga che entra tra i convocati diper la sfida al Torino e orasi giocherà anche il posto da titolare con il compagno Milik. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra e non sarà del gruppo, mentre Llorente ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Younes non si è allenato per sintomi influenzali, anche loro due resteranno a casa., accompagnato dal dottor Canonico, ha svolto i controlli a Villa Stuart dal prof Mariani. Il difensore nei prossimi giorni potrà ricominciare un reinserimento graduale con la squadra, come comunicato dal club.Karnezis, Meret, OspinaDi Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario RuiAllan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, ZielinskiCallejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.