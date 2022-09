Napoli, Mertens torna al Maradona con la maglia azzurra di Diego

Una serata entusiasmante sugli spalti dello Stadio Maradona anche per Dries Mertens, ex attaccante del Napoli che si è presentato a Fuorigrotta per assistere da tifoso a Napoli-Liverpool e fare il tifo per i suoi ex compagni di squadra.

Il belga, recordman in città, si è accomodato in tribuna insieme con gli altri tifosi speciali e con addosso una maglia speciale azzurra, quella del Napoli dei tempi di Maradona che gli è stata regalata durante gli anni di permanenza. Mertens era tornato in città ieri da Istanbul, grazie al giorno libero concesso dal Galatasaray, e questa mattina si è goduto con la famiglia il mare di Capri prima di tornare allo stadio.