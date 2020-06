LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha appena deciso di restare aancora per due anni - forse tre, se l'opzione sul contratto dovesse essere rispettata dalle parti - ma nel futuro dipotrebbe anche esserci il passaggio dal campo alla panchina. Come riportato in, infatti, la Federcalcio belga ha messo a disposizione di alcuni suoi calciatori più rappresentativi la possibilità di seguire un corso di formazione da allenatori, che potrebbe essere sfruttato da alcuni membri della nazionale.Il corso è stato riservato ai calciatori che hanno collezionato almeno 50 presenze con la nazionale maggiore belga e sarà destinato all'acquisizione della. Tra questi, spiccano i nomi di, del nerazzurro Lukaku o anche die Axel Witsel. Lo stesso corso sarà riservato anche a quattordici calciatrici della nazionale belga. L'inizio delle attività era previsto per lo scorso marzo, ma ovviamente lo stop dovuto al coronavirus ha ritardato le tempistiche.