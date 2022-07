Da Capri a Ibiza, da Formentera a Leuven. Poi in Francia. È lì che Dries Mertens ha vissuto le ultime ore, l'attaccante del Napoli è stato ieri insieme con Kat e il baby Ciro a Mercœur, paesino dell'Alta Loira in Francia, dove l'ex attaccante del Napoli e famiglia hanno partecipato a un matrimonio di amici. Dimaro non è distante - a circa un'oretta di aereo - ma al momento a sembrare distante è il suo futuro in azzurro.