Si è preso il record di gol di tutti i tempi in maglia, si è preso la finale di Coppa Italia e - ovviamente - si è preso l’amore di un popolo intero. Driese il Napoli, ancora una volta. Per sempre, forse, visto che a 33 anni il belga firma ancora il rinnovo di contratto con gli azzurri e resterà in città almeno fino al prossimo giugno 2022, con la possibilità di regalarsi insieme ancora un anno con opzione sul 2023.Un accordo finalmente raggiunto ma che parte da lontanissimo. Il belga è arrivato in scadenza, ma i contatti con ilsono stati continui. Tanti i club che hanno pensato allibero da vincoli, un vero e proprio affare da non farsi scappare, ma alla fine Inter e Chelsea - le due principali candidate alla successione azzurra - si sono dovute arrendere alle richieste di Gattuso, alla convinzione di De Laurentiis, alla voglia del calciatore di trattenersi ancora a Napoli.Un accordo che ha fatto felici tutti: il Napoli che ha trattenuto il suo bomber più prolifico nella storia con il 122° gol segnato contro l’Inter in semifinale di, i tifosi che amano Dries e il calciatore che ha raggiunto gli obiettivi economici richiesti. Aandranno circa 5 milioni a stagione per i prossimi due anni, un premio sostanzioso al momento della firma e, chissà, anche la possibilità di continuare insieme quando smetterà di giocare. La favola si è conclusa nel migliore dei modi, ma in realtà sembra appena cominciata.