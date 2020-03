LEGGI ANCHE

Anche il, a distanza, ha voluto festeggiare nelle scorse ore la vittoria del Boca Juniors nel campionato argentino. Un successo - scavalcando il River Plate - arrivato all'ultima giornata disponibile in una gara che metteva di fronte gli xeneises e il Gimnasia di Diego Armando Maradona , ex idolo proprio dei tifosi della Bombonera.«Ilè felice, anche diego è felice. Congratulazioni per la vostra vittoria» ha scritto il Napoli dal suo account Twitter in spagnolo. Un successo diviso a metà e che è stato seguito anche da tanti appassionati azzurri che ancora seguono le gesta dell'ex Pibe de oro così come del Boca, la squadra che lo fece conoscere al grande pubblico prima di arrivare in Europa.