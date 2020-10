Dopo la vittoria di San Sebastian contro la Real Sociedad, Kalidou Koulibaly ha voluto inviare un messaggio ai tifosi del Napoli direttamente dall'account Instagram del club azzurro: «Ciao ragazzi, anche se non siete allo stadio sappiamo che siete sempre con noi. Speriamo che vi abbiamo fatto felici per questa vittoria. Vi do appuntamento contro il Sassuolo domenica. Faremo di tutto per vincere questa partita».

