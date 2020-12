Fuori rosa da inizio anno e un futuro ancora tutto da scrivere. Arkadiusz Milik lancia un segnale al Napoli e ai tifosi, ma soprattutto a sé stesso: «E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso», ha scritto il polacco sui suoi canali social. Per Milik nessuna presenza in questa stagione con la maglia azzurra e un mercato che non gli ha ancora dato certezze per gennaio.

E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso ⚽️💪



And in the meantime I continue to train with a smile ⚽️💪



Kontynuuję swoje treningi z uśmiechem na twarzy. Wesołych Świąt ⚽️💪 pic.twitter.com/5LZihsTPMt — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) December 19, 2020

