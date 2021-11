Napoli, il messaggio di Osimhen: «Stop al razzismo» sulla maglia

È atteso dalle fatiche con la nazionale nigeriana che lo accoglierà a braccia aperte, ma Victor Osimhen lancia un messaggio importante attraverso i suoi canali social. «Stop al razzismo» la frase che compare sulla maglia indossata dall'attaccante del Napoli in uno dei suoi tanti post social caricati in queste ore. Victor è sempre stato in prima linea - al pari di altri suoi compagni del Napoli - nella lotta alla violenza e al razzismo negli stadi e fuori.

