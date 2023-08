Lindstrom al Napoli, spunta un indizio social per tifosi?

Si è preso la scena in questa prima domenica di calcio in Italia Jesper Lindstrom, il calciatore del Francoforte che piace al Napoli. Nella sua bio social di Instagram, il fantasista danese che gioca in Bundesliga ha infatti aggiunto la bandiera italiana a quelle già esistenti di Danimarca e Svezia.

Un messaggio al club azzurro? Il Napoli lo segue già da diversi mesi per la sostituzione di Hirving Lozano, col contratto in scadenza e in uscita dal club.