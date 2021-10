Napoli, Mexes applaude Spalletti: «A Napoli ci cagavamo addosso»

Tanti anni fianco a fianco per Philippe Mexes e Luciano Spalletti, con addosso i colori della Roma che il difensore francese ricorda bene. «A Luciano devo tanto. Non so cosa sia successo quando è tornato a Roma, non è mai semplice tornare dove si è già stati, ma quando è arrivato nella sua prima esperienza facevamo il massimo per lui. Nessuno si aspettava nulla da quella Roma ma lui ci ha aiutato tanto. Ha aiutato me, Perrotta, Tonetto, Cassetti, lo stesso De Rossi» le parole del difensore.

LEGGI ANCHE Napoli, Politano cambia agente: l'esterno si affida a Mario Giuffredi

«Napoli da Scudetto grazie a Spalletti? Non dipende solo da lui, magari fosse così» ha continuato Mexes a Radio Marte. «Ci sono i giocatori, c'è lo staff a cui lui tiene molto. Se i giocatori seguono quello che chiede sarà più semplice per lui, ma ovviamente non è lui che va in campo». Un faccia a faccia, quello con il Napoli, che Mexes non dimentica: «Napoli è un’altra piazza importantissima e bellissima. Non nascondo che quando andavamo a giocare lì ci cagavamo addosso per il clima che dovevamo affrontare, è questa passione che rende bello il calcio».