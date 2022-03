Napoli-Milan 0-1: decide Giroud, gli azzurri cadono nel match scudetto

Giroud decide la sfida scudetto: vince il Milan, tre punti pesantissimi. Il Napoli parte bene ma dura troppo poco, i rossoneri crescono con il passare dei minuti e fanno la differenza con la loro fisicità. La squadra di Spalletti incide poco con la qualità del palleggio e fa una grande fatica negli ultimi venti metri a liberare l'uomo al tiro. E così non arrivano vere e proprie palle gol con il Napoli e solo negli ultimissimi minuti aumenta la spinta ma non basta per arrivare al pari.

APPROFONDIMENTI SSCNAPOLI Napoli-Milan, vota il migliore in campo LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Milan, live tweet di Anna Trieste CALCIO-SSCNAPOLI Napoli-Milan, le immagini più belle (Newfotosud - Renato... SERIE A Juve-Spezia 1-0, basta Morata; Agudelo sfiora il pari nella ripresa CALCIO Fiorentina-Verona 1-1, Tudor ferma la corsa di Italiano SERIE A Bologna-Torino 0-0, Skorupski decisivo su Singo e Djidji

Brutta prestazione soprattutto di Insigne e Zielinski che sbagliano tanto, errori di misura e nell'ultimo passaggio. Serata negativa per il capitano e il polacco, incide di più Politano che però cala alla distanza. Osimhen è ben controllato da Tomori che riesce a prendergli la misure in velocità. Il Napoli sbaglia soprattutto negli ultimi venti metri e cala dopo metà primo tempo. Il Milan invece cresce e il Napoli comincia a far fatica anche in fase difensiva: Koulibaly e Rrahmani reggono nonostante i due cartellini gialli rimediati nel primo tempo.



Poche le vere e proprie occasioni da rete. Il Milan però sicuramente più pericoloso e dopo il gol dl vantaggio di Giroud crea altre occasioni per il raddoppio, bravo Ospina in diverse circostanze. Spalletti cambia gli uomini, fuori Insigne e Zielinki, dentro Ounas e Elmas. L'algerino è il più vivo e dà una scarica di adrenalina e poi nell'ultimo quarto d'ora viene lanciato nella mischia anche Mertens. Il Napoli acqista maggiore vivacità ma non concretizza.



Le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli