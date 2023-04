Napoli-Milan 0-4, una sconfitta storica: l'ultima volta più di vent'anni fa

Una sconfitta storica. Il Milan passa con un 4-0 al Maradona, un passivo che in città non si vedeva da un bel po'. Come riportato da Opta Italia, infatti, il Napoli non perdeva un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto dal 5-1 subito dall’Atalanta nel dicembre 2007 e non perdeva un match tra le mura di casa con almeno 4 gol di scarto dal 5-1 subito dal Bologna nell’ottobre 2000, quando il club non apparteneva ancora alla famiglia De Laurentiis.

