Napoli-Milan, la prima è ok: gli azzurrini vincono 3-0, via la crisi

Cinque sconfitte di fila possono bastare. Il Napoli Primavera non ci sta e fa suo il primo Napoli-Milan della giornata: in attesa che la prima squadra di Spalletti affronti i rossoneri di Pioli questa sera al Maradona, ci hanno pensato i giovanissimi di Frustalupi a sorridere con un 3-0 che riporta i tre punti agli azzurrini e chiude la crisi di Idasiak e compagni.

Atmosfera caldissima a Cercola questa mattina, anche un manipolo di ultras azzurri ha fatto capolino allo stadio in sostegno della Primavera. Pronti via e si è già in vantaggio: al 6' è Vergara a trovarsi al posto giusto nel momento giusto e siglare il primo gol, poi dieci minuti più tardi Saco allarga il risultato segnando il più classico dei gol dell'ex. Napoli che chiude i conti già prima dell'intervallo con la bellissima giocata di Ambrosino, un pallonetto che vale a lui l'11° gol in stagione e al Napoli Primavera il ritorno al sorriso.