Renica e Alemao a Van Basten: «Pensavamo fossi intelligente»

Lo aveva già detto nei mesi scorsi. Ma la sortita di ieri comunque non è piaciuta. E se lo scudetto del 1990 vinto dal Napoli è una ferita aperta per Marco Van Basten, all'epoca attaccante del Milan, gli azzurri rispondono a viso aperto alle accuse dell'ex bomber olandese. Insomma dopo più di 30 anni è ancora Napoli-Milan. In una intervista ad «AS», il cigno di Utrecht ha sostenuto che «fecero di tutto, il possibile e l'impossibile, per far vincere al Napoli quel campionato e avere due squadre italiane in Champions».

Un riferimento anche alla famosa monetica di Alemao, con quel 2-0 a tavolino per il Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. E proprio il brasiliano ha risposto per le rime a Radio Kiss Kiss Napoli. «Mi dispiace molto, avevo una immagine di Van Basten come persona seria e intelligente. Parlare in questo modo senza essere presente è sbagliato. Quello che ho subito a Bergamo era tutto vero. Dopo 30 anni dispiace che un campione non accetti la sconfitta.»

Sulla stessa lunghezza d'onda Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, che sempre su Radio Kiss Kiss Napoli, ha replicato seccamente: «Inaccettabile quest'accusa da parte di van Basten, soprattutto perché proprio lui con il Milan ha rubato in modo vergognoso la Coppa Italia all'Atalanta, non restituendo un pallone che andava restituito e andando al gol con Baresi. Loro ne hanno combinate di ogni, hanno rubato la partita, sono stati antisportivi. Non si può accettare una lezione di sportività da parte loro che ne hanno fatte di peggio. Quello scudetto lo vincemmo meritatamente anche se non giocammo benissimo quell’anno».

