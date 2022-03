Napoli-Milan, Orsato e polemiche: un solo precedente quest'anno

Sarà Daniele Orsato di Schio l'arbitro designato per Napoli-Milan, match tra le due capolista che è in programma domenica sera allo stadio Maradona. Al Var ci sarà Valeri, Preti e Giallatini saranno i due assistenti per il fischietto di Schio, Campone il IV uomo designato. Sarà la seconda volta stagionale per Orsato a Fuorigrotta: a fine novembre, infatti, aveva fischiato nel 4-0 degli azzurri di Luciano Spalletti contro la Lazio.

Esordio stagionale, invece, per Orsato con i rossoneri di Pioli, mai incrociati in campo fin qui. In totale, il Napoli è la squadra più volte arbitrata dal fischietto 46enne: sono 47 i precedenti con lui e gli azzurri hanno ottenuto fin qui 17 vittorie, 15 pareggi e 15 sconfitte tra Serie A, B, C e anche Coppa Italia. Nella testa dei tifosi - che hanno già palesato qualche mugugno sui social - resta la direzione di Orsato in Inter-Juventus del 2018, la gara al centro delle polemiche che diede una spinta notevole ai bianconeri nella vittoria finale dello scudetto contro gli azzurri di Sarri.