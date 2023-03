Napoli-Milan, Bereszynski si ferma: «Non rientrerò per la prossima»

La nota stonata di questa sosta delle nazionali per il Napoli si chiama Bartosz Bereszynski, terzino polacco ko al ginocchio con la Polonia in allenamento. «Mi servirà ancora un po’ di tempo per rientrare, ma sapevo che non avrei avuto possibilità con la nazionale in queste due partite. Lotterò contro il tempo per rientrare quanto prima anche in questa settimana, ma non so se riuscirò a essere presente nella prossima partita di campionato contro il Milan» le parole del terzino azzurro riportate da Sportowefakty.

Luciano Spalletti, con ogni probabilità, dovrà farne a meno nel prossimo match. «Tutto dipenderà dai test che farò a Napoli tra qualche giorno. Mi sento meglio, però, negli ultimi due giorni ho lavorato in campo e ho corso in allenamento senza avvertire alcun dolore. Spero che tutto continui così e vada nella direzione giusta per poter guarire completamente dall’infortunio», ha spiegato Bereszynski.