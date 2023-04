I gruppi delle curve dello stadio Maradona - da tempo in dissenso con la politica societaria e le regole fissate dalla Questura - hanno annunciato sui social che resteranno in silenzio durante la partita di campionato contro il Milan, in segno di protesta per il caro biglietti per la partita di Champions League del 18 aprile. E questo in uno stadio che sarà pieno per spingere gli azzurri, privi del bomber Osimhen, verso la 24esima vittoria in campionato, un altro passo verso lo scudetto.

I prezzi del seconda sfida europea Napoli-Milan vanno da 340 a 90 euro. E sono in via di esaurimento. La città ha risposto con entusiasmo anche se i tagliandi costano. C'è chi fa un sacrificio economico e chi no. Ma nessuno vuole perdersi questa sfida. E allora, nel momento più bello della storia del Napoli, il supporto dovrebbe essere assoluto alla squadra. La città è pienamente coinvolta, come si vede dalle bandiere e dagli striscioni che spuntano in ogni angolo, non soltanto nei quartieri popolari. La festa di tutti, come dovrà essere quella del 4 giugno annunciata dal sindaco Manfredi.

Il comunicato delle curve è firmato «Napoli siamoi noi!», lo slogan che non piace a De Laurentiis che ricorda quanto molto più ampia di quei gruppi sia la platea del Napoli, fino a 83 milioni di spettatori nel mondo. Una platea che mai come adesso deve compattarsi. E il segnale, forte, è quello del lunghe file fisiche e telematiche per acquistare i biglietti Champions.