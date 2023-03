Quaranta minuti, nemmeno un tempo di una partita. Ci hanno messo quaranta minuti i tifosi del Napoli a mandare sold out larga parte dello stadio Maradona (più di 40mila biglietti) in vista del match contro il Milan del prossimo due aprile. Le file ormai non fanno più notizia, ma fa notizia la fame: quella della squadra di Luciano Spalletti in campo si vede chiara, quella dei tifosi fa la differenza anche fuori dal campo.

Lo aveva detto proprio il tecnico toscano prima della sfida contro l'Eintracht: «Il tifo del Maradona avrà la maglia da titolare sempre» e così è stato. Se poi all'orizzonte c'è un big match, inutile anche discuterne: ormai andare allo stadio è diventato un lusso. Da una parte le file incredibili sia dal vivo che in rete, dall'altro i prezzi che si allineano sempre più a quelli delle altre leghe europee e che premiano senza dubbio gli abbonati che tra agosto e settembre hanno scommesso a occhi chiusi sulla squadra che sta prendendosi il titolo nazionale dopo trentatré anni dall'ultima volta. Il costo del biglietto, però, sembra tutto tranne che un ostacolo in una stagione da sogno come quella che Osimhen e compagni stanno vivendo. Non c'è dubbio che anche contro il Milan, infatti, ci sarà sold out: i due settori di Curva superiore sono andati esauriti in poco più di mezz'ora, lo stesso vale per i Distinti superiori e per le due tribune. Fino a ieri sera, erano ancora reperibili tagliandi per i settori inferiori ma anche quelli si esauriranno in breve tempo. E la sfida contro i rossoneri si giocherà non prima di due settimane.

Per qualcuno sembra ormai impossibile vivere il Maradona e chi non può lasciare il posto di lavoro è obbligato a lunghe file online con la speranza di accaparrarsi un biglietto: a un'ora dalla messa in vendita, ieri, erano oltre trentamila i napoletani che aspettavano il proprio turno, una condizione ormai insostenibile ma quasi inevitabile. Le critiche arrivate sul web e dai tifosi in fila si scontrano contro una realtà completamente cambiata negli ultimi mesi: essere allo stadio è diventata una missione, per potersi prendere e portare a casa un pezzetto di questo Napoli delle meraviglie che già pregusta uno stadio pieno per la prima volta ai quarti di finale di Champions League.

Quella con il Milan è una sfida che rievoca anche gusti e sapori del passato: tutti gli scudetti vinti fin qui dal Napoli hanno portato in dote un testa a testa contro i rossoneri. E anche stavolta, nonostante il vantaggio, potrebbe essere un mattoncino decisivo per Kvaratskhelia e compagni: se il vantaggio sulla seconda dovesse infatti restare di 18 punti dopo la gara contro la squadra di Pioli, lo scudetto sarebbe pronto a fare le valigie per trasferirsi a Napoli, con sole dieci gare da giocare e un gap inevitabilmente incolmabile con le inseguitrici.

Non si vive di solo Milan, però, visto che anche a Torino, la prossima domenica, l'azzurro ci sarà: i tifosi hanno già riempito il settore ospiti, ma saranno tantissimi i napoletani che hanno comprato tagliandi - con tanto di tessera del club di casa - nei settori destinati ai tifosi granata. Una scena già vista nel recente passato tra Sassuolo, Spezia e Empoli, destinata a ripetersi anche a Lecce tra poche settimane, quando i biglietti a disposizione saranno solo qualche migliaio. La sosta sarà spartiacque, poi il rettilineo finale: fianco a fianco, con il Napoli in (ogni) campo e i suoi tifosi pronti ad attendere la domenica giusta per festeggiare.