Napoli-Milan, biglietti in vendita: curve e distinti subito esauriti

È partita oggi alle 15 la vendita dei tagliandi per la prossima sfida di campionato al Maradona tra Napoli e Milan del 2 aprile. In attesa delle indicazioni da parte delle autorità competenti - che arriveranno la prossima settimana con lo stop del campionato - i residenti fuori dalla regione Campania potranno acquistare i biglietti in vendita solo se in possesso della fidelity card della SSC Napoli “Fan Stadium Card”, come specificato dal club attraverso comunicato ufficiale.

Nel frattempo, prezzi alle stelle per assistere al match del Maradona: Curve a 50 euro, addirittura a 85 euro i Distinti per una sfida che potrebbe mettere ancor di più una pietra definitiva sugli equilibri dell'alta classifica. Settori andati subiti esauriti: i biglietti per le Curve superiori sono terminati in 40 minuti, poco di più per i distinti superiori e le tribune stanno per terminare. Restano in vendita i settori inferiori del Maradona.