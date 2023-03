Napoli-Milan, Champions biglietti: curve a 72 euro, oltre 100 euro per i distinti

Comincia oggi alle 12 la prima fase di vendita per i biglietti di Napoli-Milan del 18 aprile, ritorno dei quarti di finale di Champions League che si giocherà allo stadio Maradona. Come informato dal club, per le prime 48 ore (fino alle ore 12.00 di giovedì 30 marzo) la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022/23, i quali avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto sul prezzo intero del biglietto.

Nessuna informazione, invece, per quella che sarà la vendita libera dei biglietti, che partirà da giovedì. Come specificato sul sito ufficiale, il club di Aurelio De Laurentiis si riserva di comunicare nelle prossime ore quali saranno le modalità di vendita libera, che sarà comunque riservata ai soli possessori di fidelity card “Fan Stadium Card”.

I prezzi riservati agli abbonati