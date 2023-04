Napoli-Milan Champions, biglietti in vendita libera a sorpresa: la rabbia dei tifosi

Dopo due giorni di attesa, sono stati posti in vendita questa mattina i biglietti per Napoli-Milan di Champions League del 18 aprile, per i settori superiori dello stadio Maradona. Una vendita a sorpresa, però, visto che il club non aveva comunicato in alcun modo l'avvio della seconda fase che avrebbe interessato particolarmente le due Curve e il settore Distinti.

Grande ressa fuori dai rivenditori autorizzati appena la notizia si è sparsa in città: anche i punti fisici che sono autorizzati alla vendita dei tagliandi sono stati presi alla sprovvista dall'improvvisa notizia della messa in vendita dei tagliandi mancanti, che ha portato alla rabbia dei tifosi anche in rete contro le modalità previste dal club di Aurelio De Laurentiis. Le file online sul sito Ticketone sono state per una volta evitate visto l'evento improvviso. Ma ciò non ha influito sul rendimento: i biglietti dei settori superiori, infatti, sono già tutti in esaurimento con le due curve e i distinti finiti in pochi minuti.