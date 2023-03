Napoli-Milan in Champions, ora è un rebus la sfida al Verona

Tre incroci in appena venti giorni, Napoli e Milan si incontreranno spesso ad aprile dopo il sorteggio Champions di Nyon che le ha messe contro ai quarti di finale. Gli azzurri di Spalletti torneranno in campo dopo la sosta proprio contro i rossoneri al Maradona, il 2 aprile, poi la sfida in trasferta contro il Lecce (sabato 8 aprile alle 12.30) in Puglia che sarà proprio vigilia della gara europea.

L'andata dei quarti Champions contro la squadra di Pioli si giocherà il 12 aprile a San Siro, alle 21, dopo la gara contro i giallorossi e prima della sfida casalinga al Maradona contro l'Hellas Verona: quella contro i gialloblu, però, dovrà essere ancora riposizionata sul calendario, con gli azzurri potrebbero giocare in anticipo il sabato per poi affrontare nuovamente il Milan martedì 18 aprile alle 21, per la sfida decisiva con vista sul passaggio del turno. Dopo i Quarti, viaggio a Torino per la partita contro la Juventus del 22 o 23 aprile.

Il calendario:

2 aprile Napoli-Milan (Serie A)

8 aprile Lecce-Napoli (Serie A)

12 aprile Milan-Napoli (Champions League, andata quarti di finale)

15/16 aprile Napoli-H. Verona (Serie A)

18 aprile Napoli-Milan (Champions League, ritorno quarti di finale)

22-23 aprile Juventus-Napoli (Serie A)