Napoli-Milan, la chiave tattica: cinque super duelli per la vittoria

Tanta qualità offensiva in Napoli-Milan. Osimhen è il pericolo numero uno per la difesa rossonera: letale negli spazi ma anche in area di rigore con i colpi di testa. Sul fronte rossonero il centravanti è Giroud, l'uomo derby con l'Inter: Ibrahimovic ieri ha svolto una piccola parte di lavoro in gruppo e oggi proverà nella rifinitura se potrà esserci tra i convocati per Napoli. Due attacchi con tante frecce, a cominciare dagli esterni: il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati