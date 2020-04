LEGGI ANCHE

Il Milan sta per salutaredopo il ritorno di qualche mese fa, così il club rossonero sfoglia la margherita delle opzioni per torvare un degno sostituto all'attaccante svedese. Tra questi ci sarebbe anche Arkadiuz Milik , il 26enne attaccante polacco delche è in scadenza nel 2021 e potrebbe non rinnovare con gli azzurri, finendo sul mercato in estate.Il Milan fa sul serio pere, secondo quanto riportato da SportMediaset, il club rossonero sarebbe stato già a colloquio con gli agenti diin queste settimane per sondare il terreno. Il calciatore non direbbe no, forse nemmeno il Napoli che però non vuole cedere a basso prezzo. Per convincere gli azzurri, nella trattativa potrebbe finirci anche, centrocampista che Giuntoli seguiva già all'Atalanta prima del passaggio in rossonero.