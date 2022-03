Napoli-Milan, Anguissa ce la fa: una speranza anche per Lozano

Frank Anguissa scalda i motori e mette nel mirino il Milan. Il centrocampista del Napoli, infatti, come confermato dal sito ufficiale del club azzurro ha svolto allenamento completo con la squadra questa mattina al Konami Center e darà disponibilità a Luciano Spalletti per essere convocato prima del match contro i rossoneri.

Nelle idee di Spalletti anche quella di poter contare su Hirving Lozano: l'esterno messicano, infatti, ha fatto lavoro personalizzato in palestra e poi ha svolto intera seduta in gruppo. Bisognerà monitorare la spalla infortunata ma il Chucky potrebbe essere la presenza a sorpresa del big match di domenica. Tuanzebe ha svolto ancora lavoro in palestra, terapie e palestra per Malcuit.