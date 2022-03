Napoli-Milan, Lozano recupera e si candida per la panchina

Una vera e propria ripresa lampo, ma Hirving Lozano ora fa la voce grossa e vuole esserci domenica sera contro il Milan. Almeno in panchina. Il messicano, infatti, dopo i progressi delle ultime settimane ha spinto il piede sull'acceleratore e ora potrebbe nuovamente rientrare tra i convocati di Spalletti: oggi si è allenato con il resto della squadra e se tutto andrà come deve anche nella rifinitura di domani allora l'infermeria comincerà a svuotarsi.

Se il Chucky può rientrare con i compagni, però, sono ancora due gli azzurri fuori dalle rotazioni a causa di problemi fisici: da oltre un mese va avanti il problema di lombalgia per Axel Tuanzebe, praticamente mai visto dalle parti di Luciano Spalletti. Palestra per l'inglese stamattina, mentre allenamento personalizzato in campo per Kevin Malcuit.