Napoli-Milan, maggioranza e opposizione di San Giorgio a Cremano allo stadio: uniti nel nome di Troisi

L’amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano allo stadio Maradona per Napoli-Milan: omaggio a Troisi con lo striscione per lo scudetto «Ricomincio da tre».

Una rappresentanza dell'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno è in trasferta allo stadio Maradona per la partita Napoli Milan. Maggioranza e opposizione uniti in un'unica passione, presenti anche tecnici e dirigenti. Tutti uniti nei distinti con uno striscione in cui si omaggia Massimo Troisi e il titolo del suo film che è diventato il claim di questo scudetto.

«Questa volta siamo venuti allo stadio tutti insieme - ha detto il sindaco Zinno - invece di vedere singolarmente la partita perché è stata una sorta di preambolo alla festa scudetto che, scaramanzia a parte, speriamo di poter festeggiare tutti insieme ancora una volta… e comunque noi siamo venuti allo stadio e ci siamo ricordati di chiudere acqua e gas parafrasando una frase di Massimo Troisi».