Napoli-Milan, Demme e Bereszynski ancora in dubbio

Napoli ritrova il Napoli: questa mattina a Castel volturno Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare nuovi rientri visto che i due polacchi Zielinski e Bereszynski e anche il messicano Lozano sono rientrati agli allenamenti dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

Impegni che hanno portato in dote un infortunio al ginocchio per il terzino polacco: Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo questa mattina, con lui anche Diego Demme. I due restano in dubbio per Napoli-Milan di domenica al Maradona. Sempre più certo del rientro, invece, Giacomo Raspadori che anche oggi ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo.