C'è la sfida di Mertens a Ibra in copertina verso Napoli-Milan, c'è la sfida di un falso nueve diventato bomber a un goleador nato e cresciuto nelle aree avversarie. Mertens ha scaldato i muscoli in questi giorni per tornare al gol nella gara top di questo inizio di stagione, una rete che gli manca in azzurro dal 27 settembre, un'eternità per il bomber assoluto della storia dei partenopei con 127 gol e che ha nel mirino un nuovo record, quello di bomber all time in serie A con il Napoli. L'occasione per i partenopei è agganciare proprio il Milan e raggiungere le nobilissime posizioni di classifica.

LA PARTITA IN DIRETTA

I rossoneri approcciano meglio in avvio, ma gli azzurri fanno capire di poter essere letali nelle ripartenze, con Politano sugli scudi. Kjaer salva in spaccata un cross per Insigne e si fa male. All'8' grande occasione per Rebic ma l'attaccante ciabatta. Meret poi si oppone a Calhanoglu; il Milan è in palla e si vede.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne, Lozano. All. Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo, Kessie, Bennacer, Salemakers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Bonera.

